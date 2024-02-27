احتمالية الحرب على غزة في شهر رمضان.. استاذ علاقات دولية يوضح

أكد الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد موعد لوقف الحرب في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان، موضحًا أنه على بايدن أن يعطي إشارة لإسرائيل أن يقبل تلك الصفقة لأنها تمهد بالضرورة إلى نهاية هذه الحرب، مشددًا على أن بايدن يراهن على تلك الصفقة من إجل أن تدعموا في الإنتخابات بالولايات المتحدة.

الحرب في قطاع غزة

وأشار “عكة”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك تفاعلات داخلية أمريكية تضرب بمستقبل فرص بايدن في الانتخابات، متساءلًا: “هل بايدن اتأخذ ذلك القرار الجرئ والجادي لإجبار إسرائيل على قبول هذه الصفقة؟”، مؤكدًا أن جوهر العملية ونهاية هذه الحرب هي القاعدة الأساسية لكل مايحدث هو وقف وناهية لهذه الحرب ليس فقط في شهر رمضان.

وأوضح أن هناك بعض التسريبات المننتشرة على وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، والذين أكدا أن الإدارة الأمريكية تراهن على أن هذه الهدنة المبدئية يجب أن تؤسس لمرحلة نهاية الحرب.

وكشف قيادي في حركة حماس عن أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها، مضيفا أنه "لا تتطابق مع الوضع على الأرض".

وأضاف القيادي في حماس القول إنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان بايدن قال، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

وحذر بايدن، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

وأشار بايدن إلى أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وقال "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن".

