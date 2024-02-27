مستشفي الحوامدية العام تعلن عن استعداده الكامل لاستقبال جميع عمليات الأنف والأن

إستجابة لطلبات أهالي جنوب الجيزة بضرورة إعادة إجراء عمليات الانف والاذن والحاجز الانفي وجميع عمليات جراحات الانف والاذن، نجحت إدارة مستشفي الحوامدية العام بعودة جميع إجراء عمليات الانف والاذن.

استعدادها الكامل لإستقبال جميع عمليات

وذلك بقيادة الدكتور وائل زكريا وبتوجيهات معالي الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحه، والدكتورخالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالجيزة بضرورة عودة جميع الخدمات الطبيه داخل مستشفيات الجيزة.

تعلن مستشفي الحوامدية عن استعدادها الكامل لإستقبال جميع عمليات جراحه الانف والاذن وإستئناف العمل بالقسم بعد توقف الخدمه لمدة ٤اعوام لعجز القوة البشرية في تخصص الأنف و الاذن و الحنجره.

وتم التعاقد صباح اليوم مع الدكتور يحيى سعد إستشاري جراحات الأنف والأذن والحاصل علي زمالة الأنف والاذن للإشراف و إجراء العمليات بمستشفى الحوامدية بعد شكوى متعددة من الأهالي لإدارة المستشفي وعلي الفور تم توفير الفريق الطبي لإجراء تلك العمليات وتوفير ما يلزم القسم من تجهيزات وغرفة عمليات خاصة وطاقم مدرب وكذلك المستلزمات الخاصة بها.

وسيتم البدء فورًا في استقبال الحالات، وحيث أن مستشفى الحوامدية تستقبل اعداد كبيرة بالعيادات تفوق ٣٠ الف حالة شهريا وتخدم قطاع كبير في جنوب الجيزة وتهتم إدارة المستشفى لتوفير التخصصات المختلفة التي يحتاجها أهالي جنوب الجيزة.