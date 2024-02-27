وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر

خلال افتتاح المقر الجديد لنوفارتس مصر..



أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ان الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة نوفارتس مصر، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة.

وبحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور كلاوس موسماير رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة بشركة نوفارتس عالميا، والسيدة إليزابيث جيلجن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اشاد خلال كلمته بجهود الشركة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين، وكذلك التعاون بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس في الكثير من المجالات المشتركة، لأكثر من ٥٠ عاماً، حيث تعتبر نوفارتس احدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، مثمنًا حرص الشركة الدائم على تطوير صناعة الدواء، مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة.

وزير الصحة

وأضاف "عبدالغفار" ان الوزير استعرض مجالات التعاون بين الوزارة والشركة في مجال رفع الوعي لدى المواطنين ضد الأمراض السارية وغير السارية من خلال المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لمقدمي الخدمة لجميع الأطقم الطبية، والتى ساهمت في رفع مستوى الوعي حول الأمراض الأكثر انتشاراً بين المصريين، منوهاً إلى توقيع العديد بروتوكولات التعاون بين الوزارة والشركة، ومنها دعم مرضى الضمور العضلي، وتوفير الدواء وتعزيز ألية الكشف المبكر، فضلاً عن تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الضمور العضلي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" الى ان الوزير اكد ان شركة نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث انه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا، مما يعرز استيراتيجية الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وقالت السيدة إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، أن افتتاح نوفارتس لمقرها الجديد في مصر، بمثابة علامة فارقة ليس فقط للشركة، ولكن أيضًا للتعاون المستمر بين سويسرا ومصر في قطاع الرعاية الصحية، حيث أن الدولتين تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين مصر وسويسرا، فشركة نوفارتس تلتزم دوماً بالابتكار وإتاحة الأدوية لأكبر عدد من المرضى المصريين، وتنفيذ المبادرات الصحيه والتى من شأنها تعزيز الأهداف والجهود المشتركة لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف أمين، رئيس شركة نوفارتس مصر، على التزام الشركة المستمر تجاه الشعب المصري وتلبية احتياجاته الصحية، حيث تتواجد الشركة في سوق الدواء المصري لما يقرب من 6 عقود، مؤكدًا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجيه لكل المرضى في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.

وعقب الافتتاح اجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الشركة المختلفة، مشيدًا بمنظومة العمل التى تساعد على خلق بيئة عمل إيجابية تسمح للموظفين تحقيق التطوير والنمو الوظيفي