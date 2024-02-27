الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

انتخابات الكويت الخميس قبل الأخير من رمضان

انتخابات الكويت
انتخابات الكويت

حددت الكويت الخميس قبل الأخير من رمضان المقبل، الموافق الرابع من شهر أبريل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية واختيار مجلس أمة جديد. 
وقال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل القادم، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل، وفتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

 

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