الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي لأهالي غزة تصل إلى العريش

وصلت الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الجوي الكويتي اليوم الثلاثاء إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية.



وتأتي المبادرة بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للاغاثة ووزارة الخارجية، انطلاقا من موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم الثلاثاء، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في غزة، والجهود الدولية لوقف الحرب في القطاع.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، وجهات النظر بخصوص جهود إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جراء الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقاً للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء.

وبحسب البيان، بحث الجانبان الجهود التي تقوم بها الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها جميع الوزارات والهيئات الرسمية، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها.