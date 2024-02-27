أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس شخص في مدينة العبور، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، يقوم بتزوير شهادات دراسية باسمه، تفيد بحصوله على درجات علمية بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير.

حبس متهم بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية بالعبور



وقد. ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه، منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد بحصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات، بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة، تساعده على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته في إنشاء شركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلي لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

حبس شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا



كما أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في الحشيش، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20881 لسنة 2023 جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم 2542 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كل من محمود م س" 29 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و"أحمد م س" 23 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم 12/ 8 / 2022 حازا وأحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱، ۲، ۱/۷، 24 بند (1)، بند 6، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.