زمالك ٢٠٠٤ يفوز ببطولة منطقة الجيزة لكرة القدم

توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004 ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على لافيينا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز شباب بشتيل.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وبعدها احتكم الفريقان لركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة ليفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد محمد حسن "شرقية"، وعبد الرحمن هشام، ويحيى محمد حسن.

وشهدت المباراة نديه بين الفريقين، وسيطر الزمالك في أوقات كثيرة من اللقاء وصنع لاعبو الفريق عدة فريق ولم تترجم إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويتم الاحتكام لركلات الترجيح.

يقود فريق الزمالك 2004، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنياً، وهشام إبراهيم ومحمود ياسين مدربين مساعدين، ومصطفى غراب مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، ومصطفى يونس أخصائي تأهيل وإصابات، وإبراهيم بحر مسؤولاً للمهمات.

وحرص كل من، محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى قطاع الناشئين على حضور المباراة ومؤازرة الفريق.