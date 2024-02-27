يد الزمالك يتفوق على سموحة بثاني جولات المرحلة الثانية لدوري المحترفين

تفوق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثامنة للمرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين بنتيجة 29 - 26.



على صعيد متصل ، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي نظيره فريق هليوبوليس، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وانطلقت المباراة في السادسة مساء على صالة هليوبوليس بالشروق، ويسعى الأهلي إلى الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.