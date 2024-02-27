حكومة الكويت توافق على دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة 4 إبريل المقبل

أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل المقبل ورفعه إلى أمير الكويت .

وقال العجمي في تصريح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح - إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل وفتح باب الترشيح يوم الاثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.