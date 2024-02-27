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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حكومة الكويت توافق على دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة 4 إبريل المقبل

الكويت
الكويت

أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل المقبل ورفعه إلى أمير الكويت .

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وقال العجمي  في تصريح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح - إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل وفتح باب الترشيح يوم الاثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

 

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