أمير الكويت يدعو مواطنيه لاستشعار نعمة التحرر والنهوض بالوطن

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مواطنيه إلى تسخير الإمكانيات والجهود للنهوض بالكويت والارتقاء بها، كما دعاهم إلى استشعار نعمة التحرير التي أفاء الله بها على الوطن العزيز وعودته محررا ينعم بالأمن والطمأنينة، مستذكرا بالفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم الأبية ودمائهم الزكية، دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود عنه.

وتوجه الأمير الشيخ مشعل الأحمد للكويتيين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، مقدرا ما أبدوه من مظاهر الفرحة والابتهاج بالمناسبتين العزيزتين، وعلى ما عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادة، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني لتأمين الأجواء الأمنية، مشيدا بالمشاركات الفعالة التي قامت بها الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والإعداد للاحتفالات الوطنية، وعلى وجه الخصوص اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والجهات الأخرى ذات الصلة، وما صاحب ذلك من تغطية إعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة وبصورة أبرزت الوجه الحضاري للكويت.

كما وجه تحية تقدير وإجلال لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات والتي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.

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