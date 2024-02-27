افتتاح معرض " أهلا رمضان " بطهطا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن افتتاح معرض " أهلا رمضان " بمركز ومدينة طهطا، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والوحدة المحلية للمركز، مؤكدا على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة القادمة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " بشارع سوريا المتفرع من شارع أحمد عنبر بمدينة طهطا، مشيرا إلى أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، منها السلع الأساسية كـ " الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والمجمدات والدواجن واللحوم"، بالإضافة إلى الياميش وكافة مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم .

وأكد رئيس مركز ومدينة طهطا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بشأن توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة؛ لإقامة أكبر عدد من المعارض بمختلف أنحاء مدينة طهطا، والمجالس القروية خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .