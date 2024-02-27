محمد صلاح يوقع عقود انتقاله لأحد أندية الدوري السعودي

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر سينتقل إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

أضاف ميدو أن صلاح وقع على عقود انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم القادم.

كتب ميدو عبر منصة "X" : محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم، تم توقيع العقود ".

وكان صلاح تلقى أكثر من عرض من نادي اتحاد جدة في الصيف الماضي مقابل أكثر من 150 مليون يورو لكن رفضت إدارة ليفربول التفريط فيه، وتمسكت بإستمراره مع الريدز.

وحصد ليفربول مؤخرا كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله فيرجيل فان دايك، وسط غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الإصابة التي يعاني منها.