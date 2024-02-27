قرار قضائي في محاكمة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

أصدرت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، قرارا بحجز محاكمة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها، للنطق بالحكم في جلسة 29 فبراير الجاري.

في وقت سابق، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

في سياق مغاير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا بتأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 17 مارس.

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.