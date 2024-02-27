ضبط ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية، وبحوزته 27 قطعة سلاح نارى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

تم ضبطه وبحوزته (6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية)، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.

وفى سياق آخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص حاصل على بكالوريوس - مقيم بالقليوبية، بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة فى العديد من المجالات، مما مكنه من العمل بكبرى الشركات بالبلاد وتردده على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العبور وبحوزته (شهادات دراسية متنوعة "مزورة" - أدوات التزوير "جهاز حاسب آلى لاب توب – طابعة" – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.