إزالة 70 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجارى ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها، و8 حالات تعدِِ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمركزى بنى مزار ، وسمالوط، و53 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و9 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، مخالف لقانون 119 بمركزى أبوقرقاص، و سمالوط، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، بإستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.