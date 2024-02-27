محافظة شمال سيناء: إنتهاء التعامل الورقي ودخول عصر التحول الرقمي

أعلن اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن إنتهاء التعامل الورقي ودخول المحافظة عصر التحول الرقمي داخل جميع دواوين المحافظة.



وأكد خلال اجتماع، على متابعة الانتهاء من التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، والذي عقد برأسته وبحضور مديري إدارات الديوان العام، أن جميع المعاملات والمكاتبات الحكومية ستكون إلكترونية طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الغندور، إلى أنه سيتم رفع المعاملات وعرضها من جميع إدارات الديوان العام ومجالس المدن التابعة، والتصديق عليها وارجاعها مرة اخري سيكون الكترونيا.

ولفت الغندور، إلى أن جميع دواوين المحافظة ومجالس المدن والادارات التابعة تعمل بكامل طاقتها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، لافتًا إلي ان الربط بين الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية سيكون عن طريق منظومة التحول الرقمي دون غيرها.

وأشار الغندور، إلى أن المحافظة بدأت إجراءات الحصول على الموافقة على الختم الإلكتروني من وزارة التخطيط لإتمام عملية التحول الرقمي ، مشيرًا إلي أن مجالس المدن كالعريش وبئر العبد والحسنة أصبح التحصيل بها إلكترونيا وانتهى عصر التحصيل الورقي.

وأعلن الغندور، عن نقل الموظف او ندبه او ترقيته او اخلاء طرفه وغيرها من المعاملات فى إدارات الموارد البشرية ستتم الكترونيا، موجهًا بضرورة سرعة انتهاء جميع الادارات بالمحافظة، ومجالس المدن التابعة من رفع الكم التراكمي بكل إدارة " أرشيف الادارات " للوصول إلى التحول الرقمي الكامل.



واستعرض الغندور، الجهود التي بذلتها مختلف الادارات بالديوان العام فى رفع الكم التراكمي بها، مثنيًا على جهود العاملين بإدارة المحاجر للانتهاء من المطلوب في فترة وجيزة.