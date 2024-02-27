أوبر عن واقعة حبيبة الشماع: نشعر بالحزن الشديد

أعربت أوبر عن أسفها لما حدث في واقعة الفتاة سلمى الشماع التي ألقت بنفسها من السيارة عقب مشادة حدثت بينها وبين السائق.

قال المتحدث الرسمي بشركة أوبر: "أولاً، نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد على احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً.

أضاف: “كما نؤكد أيضا على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقا لإرشادات السلامة في أوبر”.

تابع: “نأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولدينا فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقا لسياسات الشركة عالمياً”.

كما أن فريق الاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة ، 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم. أوضح أن د الفريق المختص يتخذ إجراءات التحقيق الداخلية لحظة الإبلاغ عن الواقعة، موضحاً أنه بخصوص هذه الواقعة فإن فريق الاستجابة للحوادث تحرك فور استلام البلاغ الخاص بها، وتم التواصل مع أحد أفراد العائلة لتقديم الدعم لهم.

قال: “نتعاون مع السلطات المصرية المختصة في كل ما تحتاجه التحقيقات، ونعمل معهم لتوفير المعلومات اللازمة لدعم تحقيقاتهم”.

أشار إلى أن أوبر تتبع معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم. وذلك وفقاً لضوابط صارمة .

أضاف أن جميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق. تقوم شركة التأمين حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية، و اتباع الإجراءات اللازمة.