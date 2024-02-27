بالخطوات.. طريقة تحضير كفتة السبيط اللذيذة

يظن البعض أن السبيط يطهى فقط مع الطماطم والبطاطس ويوضع في الفرن، ولكن هذا ليس صحيحًا، فيمكن عمل كفتة سبيط لذيذة يحبها الأطفال والكبار، ويمكن وضعها في ساندوتش وأخذها في أي مكان لتناولها وقت الشعور بالجوع، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كفتة سبيط

طريقة عمل كفتة سبيط

المقادير

سبيط مسلوق ربع سلقة

بطاطس مهروسة

ملح

فلفل أسود

كمون

عصير ليمون

كرفس مفروم

ثوم مفروم

جزر مبشور

بقسماط

زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة سبيط

- في الكبة يفرم السبيط.

- ثم يخلط مع الجزر والكرفس والثوم والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون

-ثم تضاف البطاطس تدريجيا حتى الحصول على قوام متماسك.

- ثم تشكل وتغطى بالبقسماط.

- تدخل الفريزر حتى تتماسك.

- تقلى في زيت قلي غزير ساخن.

-وتقدم ساخنة.