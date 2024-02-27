شبانة: كهربا مهدد بالإستبعاد من قائمة الأهلي لـ 5 مباريات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استبعاد محمود كهربا من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة كان متوقعًا خاصة بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة بشأن استبعاده فنيًا من لقاء ميدياما، وكان بمثابة تمهيدًا بشأن سوء العلاقة بين اللاعب مع مارسيل كولر، خصوصًا أن المدرب لم يكن موافقًا على بقاء اللاعب في القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كهربا تراجع في ترتيب مهاجمي الأهلي وأصبح رقم 3، بعد أنتوني موديست ووسام أبوعلي، رغم أنه كان المهاجم الأول في فترة سابقة، وأيضا استبعاد كريم الدبيس كان غريبًا بعد دخول عمر كمال عبدالواحد الذي قد يتم استخدامه في مركز الظهير الأيسر بديلًا للتونسي علي معلول".

وأضاف: "العلاقة بين كولر وكهربا لن (تصفى بسهولة) والسؤال هل سوف تمتد إلى نهائي كأس مصر، وكهربا تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي لاستعارته في يناير بنية البيع، وكولر رفض العرض، والأزمة حدثت بسبب حفل زفاف شقيقته، الواضح أن المدير الفني قرر اتخاذ موقف تجاه اللاعب، وقد يتم استبعاده لعدة مواجهات قادمة، منها مواجهة يانج أفريكانز ثم نهائي كأس مصر".

وأكمل: "الواضح أن كولر اتخذ موقفًا ضد كهربا، على الأقل سوف يتم استبعاده لمدة 4 أو 5 مباريات، منعًا لتكرار هذا الموقف مجددًا، ورسالة منه أيضا للاعبين".