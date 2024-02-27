الصليب الأحمر: مستشفيات قليلة تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد الوقود بغزة

قال هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إنَّ عدد قليل من المستشفيات تحاول البقاء قيد التشغيل رغم نفاد مخزون الوقود، مبينًا أنَّ الوضع الإنساني في مختلف أنحاء القطاع آخذ بالتدهور، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف «مهنا» في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية أنَّ النازحين في رفح الفلسطينية يواجهون ظروفًا جوية قاسية ورياحًا تعصف بخيامهم، مشيرًا إلى أنَّ العمليات العسكرية الإسرائيلية، طالت مناطق القطاع كافة والعديد من الطرق دمرت تمامًا، ولا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع.

يذكر أن برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا عن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

خطة الاستيطان الإسرائيلي

كيف تمنع خطة الاستيطان الإسرائيلي تطبيق حل الدولتين؟ ففي الوقت الذي يشهد معاناة قطاع غزة من نيران القصف وقسوة الحصار على مدار أكثر من 4 أشهر، يواجه سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة معاناة من نوع آخر، بداية من التضييق والاعتقالات وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الإبادة الصامتة

ويستهدف الاحتلال من هذه الإبادة الصامتة تنفيذ مخططها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو مخطط بناء المستوطنات ضاربة بكل الأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا خطتها بشأن بناء نحو 3300 وحدة جديدة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وسرعان ما أثار هذا القرار قلقا في الأوساط الأوروبية والأمريكية، واعتبر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الخطوة خطيرة لأنها تعرقل جهود السلام.