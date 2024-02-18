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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصليب الأحمر: نواجه كارثة حقيقة والوضع الصحي في غزة سيء

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أكد الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن قطاع غزة فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة.

 

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وقال “ مهنا” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن ثامن مريض توفى بسبب نقص الأكسجين بالمستشفى.

 

وتابع :" حذرنا من هذه النتيجة، والآن نرى مستشفى تلو الآخر تخرج عن الخدمة".

 

وواصل مهنا أن العملية العسكرية في رفح، ستكون "مذبحة" بمعنى الكلمة، لافتا إلى أنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي السماح بإمداد المستشفيات بجميع المستلزمات التي تمكنها من العمل.

وأوضح أن الاحتلال الإٍسرائيلي أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة في القطاع، مضيفًا أننا على اتصال مباشر على جميع الأطراف، من أجل حماية المستشفيات التي تعمل في القطاع.

وقال مهنا :"ننسق مع كل الجهات، لتوفير الدعم الطبي لكل النازحين، ولكن شح المواد الطبية يجعلنا نواجه كارثة إنسانية حقيقية، وعلى المجتمع الدولي التحرك"، موضحا :"ننسق مع الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الدعم اللازم، ولكن هذا نقطة في بحر الاحتياجات".

 

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