السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبي

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الهلال الأحمر: شمال القطاع يعاني من مجاعة

الطواقم الطبية

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في غزة.

الصليب الأحمر

وحذر متحدث الصليب الأحمر من مخاطر صحية متفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية، الأعمال العدائية المستمر في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

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