الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات

قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

الطواقم الطبية

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في غزة.

الصليب الأحمر

وحذر متحدث الصليب الأحمر من مخاطر صحية متفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية، الأعمال العدائية المستمر في محيط المستشفيات بقطاع غزة.