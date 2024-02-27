السيطرة على حريق مصنع أدوية بـ6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مصنع أدوية فى مدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع أدوية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وربة منزل "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما من 8 آلاف قرص مخدرة ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

سقوط عاطل وربة منزل

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بحوزتهما الأقراص المخدرة بقص الإتجار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم المواد المخدرة.

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، أثناء سيرهما في الطريق العام بدائرة قسم مصر النزهة.

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون «بأسلوب كسر القفل».

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.