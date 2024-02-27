كاراسكو: سأبذل قصارى جهدي لتقديم نفسي في الدوري السعودي

أبدى النجم البلجيكي كاراسكو لاعب فريق الشباب السعودي سعادته بتواجده في الدوري السعودي للمحترفين، وكونه جزءًا من مشروع تطوير الكرة في المملكة العربية السعودي برفقة عدد من النجوم العالميين.

وقال كاراسكو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية: " سعيد بتواجدي في الدوري السعودي وسعيد بتواجدي في المملكه العربية السعودية، لقد أتيت هنا لكي اقدم افضل المستويات ".

وأضاف نجم الشباب: " سأبذل قصارى جهدي وأكون إضافة قوية لفريق الشباب وأقدم نفسي بالدوري السعودي ".

وسقط الشباب في الهزيمة على يد النصر بنتيجة 3-2 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما أول أمس الاثنين، ليبقى الفريق في المراكز المتأخرة بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

إصابة كاراسكو في مباراة الشباب والنصر

وشهدت المباراة مشاركة النجم كاراسكو والذي قدم مستوى رائع وسجل حدف الشباب الأول في المباراة من ضربة جزاء، قبل أن يقرر المدرب استبداله أثناء الشوط الثاني بسبب شعوره بالإصابة.