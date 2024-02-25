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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يهزم الشباب في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

النصر والشباب
النصر والشباب

فاز النصر على نظيره الشباب بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. 

أحرز كريستيانو رونالدو نجم النصر الهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يسجل يانيك كاراسكو هدف التعادل للشباب قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجل تاليسكا ثاني أهداف النصر في الدقيقة .

النصر والشباب 

47 قبل أن يحرز كارلوس لاعب الشباب هدف التعادل في الدقيقة 67 بعدها عاود تاليسكا التسجيل، وأضاف الهدف الثالث.

موقف النصر والشباب في الدوري السعودي:

رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط قبل خوض الأخير مباراته من نفس الجولة، فيما يتوقف رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

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