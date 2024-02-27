انخفاض كبير في أسعار الذهب والجرام يخسر 150 جنيها

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعا كبيرا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27-2-2024، بقيمة 150 جنيها في سعر الجرام الواحد ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في الأسواق المصرية نحو 3000 مقابل سعره صباح اليوم 3150 جنيها، وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

هبوط الذهب الأسبوع الماضي

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 435 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3635 جنيه للجرام وأغلق عند 3200 جنيه للجرام الأسبوع المنقضي.

وتم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10مليارات دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

هذا وصدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأشار تقرير جولدمان ساكس أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

دفعت هذه الأخبار سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بشكل ملحوظ وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب، وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.