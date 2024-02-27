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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع رغم انخفاض الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-2-2024، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

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مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024

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يشهد استقرارًا.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

 

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأونصة.

وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي، لوكالة رويترز: "قبل بيانات التضخم نتوقع نوعا من التماسك. تقديراتنا هي أنه سيتم تداول الذهب ضمن نطاق ضيق للغاية".

وأضاف كيديا أن الذهب تلقي دعما بعد دخول اليابان وبريطانيا في حالة من الركود الفني، وهو اتجاه يؤثر على معدل سعر الذهب مقابل سعر الفضة والذي يبلغ حاليا 90 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب. وتابع "لكن لا يوجد تغيير في علاوة الحرب، فكل العوامل أدت إلى تأثيراتها بالفعل".

وأشارت تعليقات صدرت مؤخرا عن صناع السياسة بالمركزي الأميركي إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما دعم إلى حد كبير الرهانات بأنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.

ويعزز انخفاض الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية.

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