الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة لمدة 24 ساعة (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد انخفاض نسبي في قيم درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا تستمر لمدة 24 ساعة فقط.

تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ اليوم سيكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة على المناطق الشمالية والمطلة على البحر المتوسط، وبالتالي سكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم في المناطق الشمالية، لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

سرعات الرياح في محافظات شمال وجنوب الصعيد

وتابعت، أنّ هناك نشاط نسبي في سرعات الرياح في محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور.

ونوهت أنه ابتداءًا من غدًا، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى، وتصل ذروة الارتفاع يومي الخميس والجمعة، وتسجل العظمى في يوم الجمعة 28 درجة مئوية، لافتة أنه من بعد هذ الارتفاع، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من الأسبوع المقبل.