الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة الكبرى والصعيد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الإثنين مائل للحرارة مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

شبورة مائية على الطرق

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، فضًلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى تزيد من الشعور ببرودة الطقس على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج بين 1,5 إلي 2,25 متر، وتكون معتدلة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1,5 متر إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 13

طنطا العظمى 26 والصغرى 13

الاسماعيلية العظمى 26 والصغرى 13

بني سويف العظمى 26 والصغرى 10

أسوان العظمى 28 الصغرى 15

الأقصر العظمى 28 الصغرى 14

سوهاج العظمى 27، الصغرى 11