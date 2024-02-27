التنمية المحلية تتابع تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات بالمحافظات

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة أسيوط فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي أسيوط ومنفلوط واسترداد 1893 متر مربع مباني و150 فدان زراعة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن الإزالات تضمنت 6 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 950 متر مربع و6 حالات تعدي بالزارعة على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بوزارة الزراعة بمساحة 150 فدانًا بمركز أسيوط فضلًا عن 3 حالات تعدٍ على أملاك دولة خاصة بوزارة الزراعة بمساحة 925 مترًا مربعًا وحالتين على خط التنظيم بمساحة 18 مترًا مربعًا و5 حالات تعدٍ بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 530 مترًا مربعًا.