وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان الإحتفال بليلة النصف من شعبان بشرم الشيخ

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفال بذكري ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من علماء الدين الإسلامي والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأجهزة التنفيذية .

وعقب أداء صلاة العشاء والانتهاء من الاحتفال بليلة النصف من شعبان التقي اللواء هشام آمنة واللواء دكتور خالد فودة مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة .