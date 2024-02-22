الدقهلية تحتل المركز الثاني فى الإستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود المتواصلة لصندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الإقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات مشيرًا إلي أن الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت علي المركز الثاني بين المحافظات بعدد مشروعات 156 مشروعًا بإجمالي إستثمارات 2.9 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتي شهر فبراير الحالي2024.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار اليها شملت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد مختار أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الإقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لابناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية.

وفي بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي بما يساهم في تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ويأتي في مقدمة الذين يتم منحهم القروض متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والمرأة المعيلة كذا الحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية علي جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا اتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال اقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات المصرية.

ومن جانبها أوضحت المحاسب نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.