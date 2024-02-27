اتحاد الكرة: نسعى لحل أزمة فيتوريا عن طريق الثغرات القانونية

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الجبلاية لا ترغب فى أزمة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، بسبب مستحقاته المالية.

وواصل محمد أبو الوفا :" اتحاد الكرة مش غاوي مشاكل مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق ، وقررنا رحيله بسبب النتائج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وتم إبلاغه بذلك وتفاوضنا معه من أجل الشرط الجزائي.

وتابع:" نسعي لحل أزمة الشرط الجزائي مع روي فيتوريا ، عن طريق ثغرات قانونية دون الدخول فى أى مشاكل مع المدرب.

وواصل:" لم يصل اتحاد الكرة أى شكاوي بشأن روي فيتوريا لـ فيفا.

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تتعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية.

أضاف أبو الوفا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة للأسف تعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الماضية وحاليًا مازلنا نعاني منها للأسف.

وواصل:" مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك استفدنا منها للغاية فى اتحاد الكرة بسبب الماديات التي سنحصل عليها " هنلعب بالفلوس " .

وأضاف:" المرحلة المقبلة ندعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشدة فى جميع قراراته.