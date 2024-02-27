الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية يدمر مسيرة أوكرانية فوق بريوتنوي

مسيرة
مسيرة

قام أفراد عسكريون روس، اليوم الثلاثاء، بتدمير طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي "تور"،بالقرب من منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.

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يجب على طاقم منظومة الدفاع الجوية "تور" اتخاذ موقع لإطلاق النار، ثم نشر القاذفة وتحديد موقع الهدف ولدى الطاقم خمس دقائق للقيام بكل هذا. وفي هذا الوقت، يقوم مشغل النظام الصاروخي بمسح المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 32 كيلومترا بحثا عن هدف جوي.

وقال أحد مشغلي نظام "تور": "أرى الوضع بأكمله على شاشتي، بمدى يصل إلى 32 كم. وتحتاج إلى النظر بعناية، في لحظة معينة قد تتحرك الأهداف قليلًا، قليلًا إلى أعلى، قليلًا إلى أسفل. لا بد لي من التقاط كل هذا"، وفقا لقناة "زفيزدا".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

 

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