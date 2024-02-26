الصين تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاتها بسبب روسيا

أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين عن معارضتها القوية لإدراج الاتحاد الأوروبي أربع شركات صينية في حزمة العقوبات الـ13 للاتحاد ضد روسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه العقوبات أحادية لا أساس لها في القانون الدولي ولا تفويض من مجلس الأمن الدولي"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.

وأضافت الوزارة أن "هذا العمل يتعارض مع روح التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة الصين والاتحاد الأوروبي وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وحثت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ في الاعتبار المصالح الكاملة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعهدت بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة "بيلجورود"

أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين "أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا".

ولم يشر البيان حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء هجوم المسيرة الأوكرانية على "بيلجورود".