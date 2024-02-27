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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم إنبي : "ليه لا مناخدش الدوري مثل ليستر سيتي"

ليستر سيتي
ليستر سيتي

أكد محمد شريف حتحوت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الهدف الذي أحرزه في الدقائق الأخيرة أمام نادي زد، يعود بتوفيق من الله وجهد الفترة الأخيرة.

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وتابع حتحوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز ضد نادي زد جعلنا نتصدر الدوري بشكل مؤقت، ونجاحي في هذا الهدف يعود بسبب مساعدة زملائي لي".

وأضاف محمد حتحوت: "بدأنا نصدق نفسنا داخل غرفة الملابس، أن ليه لا مناخدش الدوري، ليستر سيتي أحرز الدوري الإنجليزي واللاعبين تضع أمام أعينها تحقيق إنجاز لهم".

واختتم مهاجم إنبي: "تامر مصطفى كان يتعامل معنا كأخ وسيد ياسين المدرب الحالي يعرف قدراتنا بشكل جيد، ونجاح إنبي يعود للمنظومة".

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