جيرونا يسير على خطى ليستر سيتي لتحقيق المعجزة الإسبانية

حقق جيرونا فوزًا كبيرًا على نظيره برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب مونتجويك الأولمبي، معقل البارسا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب جيرونا في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب الليجا بـ 41 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد بـ 39 نقطة، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 16 من المسابقة.

ليستر سيتي يحقق المعجزة

ليستر سيتي

نجح ليستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2015/2016، لأول مرة في تاريخه، حيث يعد فوز الثعالب بـ البريميرليج بمثابة معجزة كروية، على الرغم من قوة الأندية المنافسة في هذا التوقيت والذي كان على رأسهم توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي.

جاء تتويج ليستر بالدوري الإنجليزي بعد تعادل مطارده توتنهام مع تشيلسي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

فنجح هاري كين، لاعب توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، في التسجيل للسبيرز في الدقيقة 35، قبل أن يسجل زميله السابق بالفريق الإنجليزي الكوري الجنوبي سون هيونج تقدم فريقه بعدها بعشرة دقائق، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

بينما جاء رد البلوز في الشوط الثاني، حيث نجح لاعبي تشيلسي في تسجيل هدفي التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.

جيرونا يحلم بتكرار سيناريو ليستر سيتي الإعجازي

جيرونا

يحلم الجهاز الفني واللاعبين وجماهير جيرونا في تحقيق لقب الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخ النادي على غرار ما حدث مع ليستر سيتي في البريميرليج خلال موسم 2015/2016.

ويعتبر الجهاز الفني لجيرونا مباريات الفريق المقبلة بمثابة نهائيات لابد من الفوز بها، وذلك للاقتراب أكثر من تحقيق حلم الجماهير بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح الفريق الإسباني الحصان الأسود للدوري الإسباني، حيث يجد الثلاثي الأقوي في البطولة ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، معاناة كبيرة على الصعيد الفني في التعامل مع جيرونا على أرضية الملعب، بعد الروح والأداء الفني الذي يمتلكه لاعب الفريق خلال الجولات الماضية.

ويخشى جماهير جيرونا من تراجع مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة، أو شعور اللاعبين بإنهم نجحوا في الوصول لما يريدون بعد هذه المستويات المميزة.