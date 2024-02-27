إنبي: هدفنا المربع الذهبي في الدوري وفوزنا على زد مستحق

أعرب محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب زد عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز 2023 – 2024، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

وقال محمد اسماعيل في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

" حققنا فوزًا مستحقًا على فريق زد الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني مميز بقيادة أحد أبناء إنبي مجدي عبد العاطي، وأهدرنا العديد من الفرص على مرمى عمرو حسام حارس الفريق المنافس".

وأضاف: سيد ياسين مكسب كبير للتدريب في الدوري الممتاز هذا الموسم، وهو أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي إنبي وصاحب خبرات كبيرة، وقد كان الخيار الأول لمجلس الإدارة فور رحيل تامر مصطفى المدير الفني السابق، كما أنه مستمر مع الفريق ولا نية لاستقدام مدير فني آخر.

وتابع: هدفنا هذا الموسم هو التواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير لاستعادة مكانة إنبي المعهودة منذ صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2002