إنبي : لا صحة لكثرة إصابات زياد كمال وياسين مستمر معانا حتى نهاية الموسم

عبر محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على زد بهدف نظيف، وصدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا.

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وفاز إنبي بقيادة سيد ياسين، على نظيره زد، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل" للموسم الجاري 2023 - 2024.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك حالة من الاستقرار داخل نادي إنبي في الفترة الحالية لم نرى مثلها منذ فترة طويلة".

وأكمل: "هناك تناغم كبير بين الإدارة واللاعبين، وتصدرنا التريتب، ونعرف أن صدارة الدوري مؤقتة بسبب تأجيل بعض المباريات للأندية الأخرى ولكن نسعى لتقديم مباريات جيدة والظهور بشكل منتظم في الفترة القادمة".

وأضاف: "لدي عتاب صغير في حال وجود فريق مثل إنبي يسير بطريقة جيدة والنادي عامل اللي عليه، ولا أحب أن يتحدث البعض باستهزاء ولازم نخلاي المنافسة قوية.

وأردف: "سيد ياسين مستمر على رأس القيادة الفنية لنادي إنبي حتى نهاية الموسم مع الفريق، وقدم 3 مباريات جيدة مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وذكر: " استراتيجية إنبي هي تصدير اللاعبين للمنتخبات والأندية المصرية الخارجية".

وأتم: " أتابع زياد كمال بعد انتقاله للزمالك، وكنت معه منذ أيام وسيعود سريعًا وسيصبح له اسم كبير وسيصنع الفارق مع الزمالك ولا صحة لكثرة إصاباته".

وبهذا الفوز نجح إنبي، في الحفاظ على صدارة ترتيب دوري نايل والتي يعتليها حاليًا برصيد 26 نقطة بعد خوض 14 مباراة حيث حقق الفوز في8 مباريات وتعادل في إثنين وتعرض لـ 4 هزائم.