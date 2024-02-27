فعاليات فنية و ثقافية بقصور شمال سيناء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

حيث عقد قصر ثقافة العريش عرض فنى ترفيهى لمسرح العرائس بمشاركة رواد القصر فى تحريك العرائس ، بمتابعة ايناس سمير مدير القصر.

وفى جانب اخر بمكتبة الكرامة الثقافية عقدت محاضره تثقيفية بعنوان " دور الفتاة في التصدي للتنمر " حاضرها ا. هجرس سالم، تحدث عن معنى و مفهوم التنمر، ودور المرأه في التصدي للتنمر ، اشرف على النشاط، هجرس سالم، سلامة احمد ، بمتابعة أحمد ابوالسعود مدير المكتبة ، وفى بيت ثقافة رابعة عقدت ورشة ابداع فنى الرسم وتنمية مهارات الرواد، اعداد محمد نصار، نجيب سويلم، عبد السلام الصاوى، بمتابعة سليمان منصور مدير البيت.

وفى السياق عقد بقصر ثقافة بئر العبد محاضرة ثقافية بعنوان" كيف تصنع التوازن بين العمل والحياة " حاضرها م. اصبيح الشافعي، تحدث عن طرق خلق التوازن بين العمل والأمور الحياتية ذكر من ضمنها ترتيب الأولويات والأهداف، تم اللقاء بإحدى التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، اعداد ابراهيم القطاوى، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة حكى وشرح لكتاب " العاصفة " تأليف كامل الكلانى قام بالشرح أشرف خيرت مدير القصر، ذكر انه كان فى جزيرة يحيط بها عالم السحر والخيال بين الجن والانسان تدور أحداث القصة حول شيخ طيب القلب صافى النفس اسمه بسبيرو وابنته الفتاة الوديعة الهادئة كريمة النفس مرندا ، اعداد محمد محمود