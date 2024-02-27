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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري: نسعي للمشاركة الإفريقية وجلسة علي ماهر مع صلاح محسن فرقت في مستواه

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد محمد عبدالكريم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي، أن الفوز ضد المقاولون العرب، مهم جدًا للفريق في مشوار العودة للمشاركات الإفريقية.

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وتابع عبدالكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نجاحنا هو شغف اللاعبين يوم المباراة، وتفوقهم من الناحية النفسية، وسوف نفرح اليوم ونبدأ العمل مباشرةً للمباراة المقبلة".

وأضاف محمد عبدالكريم: "الصفقات الجديدة فرقت معنا في المباريات، وصلاح محسن مهاجم الفريق الجديد، يؤدي بشكل مميز، وعلي ماهر المدير الفني يعمل بجهد مضاعف لنجاح الفريق".

واختتم مدرب المصري البورسعيدي: "نجحنا في التعامل مع صلاح محسن بشكل نفسي، ولا يوجد اختلاف على مستواه الفني، وماهر عقد معه جلسة قبل التوقيع، وأكد له أنك أمامك أمرين إما العودة كمهاجم لمنتخب مصر أو أن يتم نسيانه".

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