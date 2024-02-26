المصري يفوز على المقاولون في الدوري

فاز المصري البورسعيدي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري.

هدف فوز المصري جاء عن طريق معتز زدام في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل المصري وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب بالمركز السادس عشر ولديه 8 نقاط.

وكان المقاولون تعادل مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الماضي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي، وباهر المحمدي، وأحمد أيمن منصور، وحسين السيد

الوسط: عمرو السعداوي، ومعتز بن منير، ومحمود حمادة

الهجوم: ميدو جابر، وسمير فكري، ومحمد الشامي