استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

بفرمان كولر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق من قائمة مباراة بلدية المحلة بالدوري.

ويواجه الأهلي فريق بلدية المحلة فى السابعة مساء غدا الثلاثاء بملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء استبعاد كهربا من قائمة لقاء البلدية لأسباب فنية، بعد قرر كولر الاعتماد على ثنائي الهجوم الفرنسي موديست والفلسطيني وسام ابو علي.

وكان كولر قد استبعد كهربا من مباراة ميدياما الغاني في دوري ابطال أفريقيا لأسباب فنية وفقا لتصريحات خالد بيبو مدير الكرة، وليس لارتباطه بحضور حفل زفاف شقيقته.