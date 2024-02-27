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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاتريك بوين يقود وست هام لاكتساح برينتفورد برباعية مثيرة بالبريميرليج

وست هام
وست هام

حقق الفريق الكروي بنادي وست هام فوزا كبيرا ومثيرا على نظيره برينتفورد بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين ضمن لقاءات الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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وجاءت أهداف وست هام بتوقيع جارود بوين " هاتريك " ، وايمرسون بالميري في الدقائق 5 ، 7 ، 63 ، 69 من عمر اللقاء. 

فيما أحرز ثنائية برينتفورد نيال موباي ويوان ويسا في الدقيقتين 13 ، 82 من زمن المباراة  .

وبهذة النتيجة رفع وست هام رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتوقف برينتفورد عند المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة. 
 

ولعب وست هام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال، كورت زوما، كونستانتينوس، إيمرسون.

خط الوسط: توماس سوتشيك، وارد بروس، إديسون ألفاريز.

خط الهجوم: لوكاس باكيتا، جارود بوين، محمد قدوس.

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