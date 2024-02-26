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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يتصدر ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره زد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وشهد ترتيب الدوري المصري الممتاز مفاجأة كبيرة بعد فوز إنبي على زد، حيث نجح الفريق البترولي في تصدر المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة.

بينما جاء زد في وصافة ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، عقب لعبه 13 مباراة، ولديه مباراة أقل من إنبي.

بينما حل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، لكنه لعب 10 مباريات فقط، من أصل 14 مباراة.

وتشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز العديد من المؤجلات، حيث لم يلعب الأهلي سوي 6 مباريات من أصل 14 لقاء، فيما لعب الزمالك 9 مباريات.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

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