أيمن الشريعي: إنبي لن ينافس على الدوري رغم التصدر المؤقت

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن الفوز الصعب ضد نادي زد، جعل الفريق يتصدر الدوري بشكل مؤقت، ولكن ما يهم هو سير الفريق بشكل جيد.

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وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إنبي يسير بمنظومة محددة لا تختلف برحيل شخص، حتى بعد رحيل تامر مصطفى المدير الفني، كان لا بد من سير المنظومة كما هي لأن المدير الفني ترس ضمن المنظومة".

وأضاف أيمن الشريعي: "المدير الفني هو شخص داخل المنظومة، وإذا حصل إخفاق يكون من المنظومة بالكامل، وهذا لا بد أن يحدث في كل الأندية، ولا بد من منح الدعم الكامل للمدربين".

واستطرد: "تصدر الدوري بشكل مؤقت مهم ولكن ليس من أهدافنا المنافسة على الدوري، ولدينا أهداف أخرى وأفكارنا محددة منذ البداية".

وقال: "عند التعاقد مع تامر مصطفى كمدرب للفريق تلقينا انتقادات حادة ولكن ماذا حدث؟ الآن هو يتفوق في مشواره والنادي يسير في طريقه أيضًا ونجاحه يعود إلينا، وعلاقتنا معه مميزة حتى الآن، ولم نقيله أو يتقدم باستقالته، وخرجنا بشكل مميز، وحقق الهدف المطلوب منه داخل النادي، وساعدناه في خوض تجربة حقيقية، وأشركنا عناصر شبابية، وبالطبع كان لا بد من إبلاغه برحيل زياد كمال ولكن هناك حالات لا بد من اتخاذ فيها قرار، خاصةً أن اللاعب لم يكن معنا الموسم الماضي، بسبب تواجده في المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة".

وأردف أيمن الشريعي: "الكرة صناعة، والجميع أشاد بصفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك والعقد المبرم بسببه، والإدارة عليه اتخاذ القرارات والإدارة الفنية عليه تقبل هذه القرارات، ورحيل اللاعب كان طبيعي لوجود أكثر من عنصر في مركزه، بالإضافة إلى أننا لا ننافس على الدوري".

واختتم: "حال وجود أي عرض لأي لاعب صغير في السن سواء حواش أو حمدي سوف يتم مناقشته ورحيلهم سيكون للخارج فقط ولن يتم السماح برحيلهم لأي نادي مصري".