صلاح عبدالله عن صفقة رأس الحكمة: كارهو مصر بيشعللوا نار (فيديو)

قال الفنان صلاح عبدالله، إن هناك حالة من الارتياح بين أبناء الشعب المصري بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وأضاف صلاح عبدالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: " كارهو مصر بيشعللوا نار بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التي تحمل الخير لمصر، والكره الزائد دليل على نجاح الصفقة".

صفقة رأس الحكمة أتت في توقيت مناسب

وتابع صلاح عبدالله: "صفقة رأس الحكمة أتت في توقيت مناسب بعد مرورنا بأزمة اقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات بالمنطقة".

وعن السباق الرمضاني هذا العام، قال صلاح عبدالله : "الأعمال الرمضانية زمان كانت تركز بشكل أساسي على القضايا التي تهم المجتمع".

وتابع صلاح عبد الله: "بدأنا نفتقد الأعمال الدينية والتاريخية الدرامية في شهر رمضان وكانت متواجدة زمان ".

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة ضبطت الأسواق والاسعار في أسبوع واحد من إبرام الصفقة وسيطرت على شكل الدولار، مشددا على أن جميع المنتجات من بينها المنتجات الغذائية المختلفة شهدت انخفاض بسبب إبرام الصفقة من ٢٠٪ الى ٢٥٪، وهو واقع يعيشه الجميع الان.

بوأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يعقب الصفقات الاستثمارية تغير في الواقع وشكل الاقتصاد والمنهجية في التعامل مع الملفات أيضا بتتغير، منوها بأن منهجية وجلسات الحوار الوطني ستتغير هذا الأسبوع، وسيكون العمل من أجل الخروج بتوصيات سريعة وناجزة.

وشدد على أن مصر جاذبة للاستثمارات وكان هناك ثقة كبيرة بأن مناخ الاستثمار تم تعديله، كما أنه كان هناك رؤية بأن مصر تستطيع جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، مؤكدا أن مخرجات كان له سباب في ضبط عملية البيروقراطية وتسهيل مهمة تأسيس الشركات، منوهًا بأن صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وضبط البيروقراطية والتسهيل للمستثمرين من خلال وجود مناخ جيد للاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه الصفقة أحدثت ضبط سريع جدًا في الأسواق المصرية وسيطرت على شكل الدولار وذلك خلال أسبوع واحد فقط من إبرام صفقة ومشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ونوه بأنه يتم العمل ليكون هناك مخرجات وتوصيات صادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.