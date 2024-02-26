قافلة بيطرية لجامعة الزقازيق بقرية ميت أبو عربى

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية ميت أبو عربى مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

انطلقت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها أطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى و الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور إبراهيم الشبراوي شوالى.

وخلال القافلة تم الكشف على ٢٠٦ حالة حيوانات، ١٩٨٤ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.