إسرائيل تنسق لإعادة فتح معبر المنطار

تستعد إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطار (كارني) الحدودي مع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، بعد وقف معبري كرم أبو سالم ونيتساريم من قبل متظاهرين إسرائيليين رفضا لدخول تلك المساعدات، وهو المعبر الذي أغلق، نهائيا، في 2011.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين، عن استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 70 ألف آخرين، معظمهم من من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.