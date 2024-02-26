الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غرفة الشرقية تستعد لافتتاح معارض "أهلا رمضان" في أبو حماد وأبو كبير

بوابة الوفد الإلكترونية

عقب افتتاح المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" الذي أقامته غرفة الشرقية برئاسة المهندس محمد الزاهد بمدينة الزقازيق.والذي شهد اقبالا كبيرا من المواطنين.

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سكرتير مساعد البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالمحمودية

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محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بمركز ومدينة البدرشين والحوامدية

اكد الزاهد على ان الغرفة تقوم حاليا بتجهيزمعرضين "اهلا رمضان" في كلا من مدينة أبو حماد الذي تم الانتهاء من تجهيزه وفى انتظار افتتاحه من قبل المحافظ الدكتور ممدوح غراب كما يجرى الانتهاء من تجهيز معرض اخر في مدينة أبو كبير ليتم افتتاحه قبل حلول شهر رمضان    

ومن جانبه أكد المحاسب عبد الحميد عطالله نائب اول رئيس الغرفة انه يتم بالمعارض توفير كافة المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق بنسب من10٪إلى أكثر من 30٪.

مشيرا الى انه تم تشكيل فريق عمل للأشراف على المعارض ومتابعة يومية لسير العمل بها للتحقق من استمرار التخفيضات عن سعر السوق .

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